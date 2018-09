Poldervaart over Heerenveen-thuis: 'Moeten nu wel die voorzetten eruit halen'

In de zesde speelronde van de Eredivisie ontvangt Excelsior zaterdagavond SC Heerenveen in eigen stadion. Voor de ploeg van trainer Adrie Poldervaart is het zaak zich te herstellen na vorige week, toen een bijna zekere overwinning bij Willem II in de slotfase nog uit handen werd gegeven.

"Dat was een harde klap, we hebben het laten liggen", begint Poldervaart. "Vooral het eruit halen van voorzetten ging niet goed. Daarom hebben we hier aandacht aan besteed deze week, want tegen Heerenveen moet dat veel beter. Michel Vlap en Arber Zeneli zijn gevaarlijke buitenspelers die graag naar binnen komen. Bovendien zijn ze met Sam Lammers en Morten Thorsby kopsterk."

"Op basis van vijf wedstrijden is Heerenveen gelijk aan ons, dus zo moeten we het ook zien", gaat Poldervaart verder. "We moeten doen wat we op de training ook doen, want dan sta ik echt te genieten. Het is jammer dat onszelf afgelopen zaterdag niet beloonden."

Komende zaterdag kan Poldervaart nog niet beschikken over Mikael Anderson, Siebe Horemans en Desevio Payne. Het is nog onduidelijk of de net vastgelegde Mounir El Hamdaoui al bij de selectie zit. "We zijn allemaal erg blij met Mounir. Hij is vast, heel technisch en praat veel met de jonge jongens. Ik weet alleen nog niet of ik hem kan gebruiken dit weekend", besluit Poldervaart.