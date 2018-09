Voor ontucht veroordeelde huisarts niet meer welkom in eigen praktijk

De huisarts, die eerder deze week werd veroordeeld vanwege ontucht met een 14-jarige jongen, blijft niet meer welkom in zijn praktijk. Dat heeft zijn compagnon donderdagavond in een gesprek met de 53-jarige Rotterdammer laten weten.

''Ik heb besloten niet meer met hem verder te gaan in ons maatschapsverband'', zegt de huisarts die de praktijk nu runt. ''Hij werkt ook niet in de praktijk. Hoe wij uit elkaar gaan wordt nog verder uitgewerkt. De patiëntenzorg is gegarandeerd.''

De veroordeelde huisarts uit Ommoord was na de zitting op 5 september al verzocht om weg te blijven. Hij had, na het opbiechten van zijn zonden, tot die tijd wel zijn werk kunnen blijven uitvoeren. Bij de behandeling van een kind kwam een collega toezicht houden.

De inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd onderzoekt of er nog verder maatregelen moeten worden genomen. IGJ heeft de openbare uitspraak van de rechter gezien.

''Daarin zijn voorwaarden gesteld zoals het melden bij de reclassering, een behandeling en als huisarts geen minderjarigen behandelen zonder daarbij de aanwezigheid van een volwassen derde. Dit wegen wij mee in ons onderzoek'', aldus de inspectie in een verklaring.