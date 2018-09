Deel dit artikel:











Broederliefde na weg vol hobbels klaar voor uitverkocht Ahoy Foto: Twitter / Zo Gospel Choir

De weg er naar toe was er een vol hobbels, maar dit weekend is het dan eindelijk zover: het langverwachte optreden van de Rotterdamse rapgroep Broederliefde in Ahoy.

En de groep uit Spangen heeft wat te vieren, want voor de show zijn geen kaarten meer verkrijgbaar. Deze week kondigde de groep aan dat de show zaterdagavond is uitverkocht. "Het wordt een groot spektakel", twittert de groep, die een flink aantal gasten meeneemt het podium op. Humberto Tan is er, Ronnie Flex en Lil Kleine komen ook, net als illusionist Victor Mids en rapper Jonna Fraser. Op Twitter heeft ook het ZO! Gospelkoor ook bekend gemaakt te komen spelen. Deze zanggroep zette online dat er 'ergens in Nederland' met Broederliefde samen hard voor de show geoefend wordt. Het Kasteel

Broederliefde trad deze zomer op als slotact van Rotterdam Unlimited en scoorde Broederliefde trad deze zomer op als slotact van Rotterdam Unlimited en scoorde weer een nummer 1-hit met het nieuwe album, 'We moeten door 2.' Dit succes verzachtte de pijn van het afgelaste concert in het stadion van Sparta deze zomer een beetje. Voor die show was de kaartverkoop al lang en breed begonnen toen de show na geldproblemen moest worden afgelast. Vervolgens ontstond veel ophef onder de 5000 fans van de groep die al een kaartje hadden gekocht. Zij kregen uiteindelijk een kaartje voor de nieuwe show. Dat verpestte de herinnering aan de show in 2017 een beetje. Toen trad Broederliefde wel op op Het Kastee l. Die show werd live uitgezonden op televisie en door recensenten bejubeld.