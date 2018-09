Deel dit artikel:











Kan er een diepere drang, een soort onbewust verlangen naar de natuur zijn? Natuur

Thijs Anchelon vroeg ons: Veel mensen hebben houten meubels, planten en dieren in huis. Mijn vraag: ligt de reden hiervoor besloten in traditie (cultuur) of is er een diepere drang, een soort onbewust verlangen naar de natuur?

Antwoord:

Er is zeker sprake van een soort onbewust verlangen naar de natuur.

In 2014 deed Cooper onderzoek naar de relatie tussen menselijk welbevinden en een natuurlijke omgeving. De aanname daarbij was dat ieder mens behoefte heeft aan verbinding met de natuur. Dit wordt de biofilia hypothese genoemd. Wanneer omgevingen worden ontworpen en ingericht vanuit de behoefte van mensen aan natuurlijk daglicht en uitzicht op groen, en daarbij natuurlijke materialen en patronen worden gebruikt, zal hun gevoel van welbevinden toe- en hun stressniveau afnemen.

Verder is hout als bouwmateriaal in zijn veelzijdigheid nog steeds onovertroffen en mits ecologisch verantwoord geproduceerd, minder milieubelastend dan andere materialen.

Huisdieren zijn aantoonbaar bevorderlijk voor het welbevinden.

Mensen met huisdieren hebben minder fysieke klachten, voelen zich veiliger en hebben meer plezier. Als je bijvoorbeeld een hond aait, dalen je bloeddruk en hartslag’, volgens een onderzoeker van de Universiteit Utrecht.

‘Dat komt doordat je lichaam tijdens het aaien het hormoon oxytocine aanmaakt.’ Dit hormoon verlaagt stress en daarmee onze bloeddruk en hartslag, het verhoogt bijvoorbeeld ook de pijngrens en zorgt ervoor dat we socialer worden.

Hondenbezitters maken sneller een praatje met elkaar en dat contact wordt vaak als positief ervaren.

Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.