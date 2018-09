Zelfs Milli Vanilli op groot festival in Capelle aan den IJssel

Zelfs Milli Vanilli staat op het programma, net als Replay en V.O.F. De Kunst. Het programma van festival Capelle Bruijst is zaterdag behoorlijk ambitieus.

Verspreid over maar liefst acht podia treden een dag lang volop artiesten op. ''Het is een groot stadsfeest", zegt burgemeester Peter Oskam in een filmpje op de Facebookpagina van Capelle aan den IJssel.

"We maken er een hele leuke dag van omdat we trots zijn op Capelle. Er is de laatste jaren veel gebeurd. Er is veel gebouwd en gerenoveerd."

Dat blijkt: tijdens Capelle Bruijst wordt begonnen met de sloop van de Rabobank. Die moet wijken voor een nieuw stadshart. En de nieuwe bibliotheek wordt geopend door de burgemeester en de kinderburgemeester.

De acht podia zijn zaterdag opgedeeld in genres. Zo is er een podium met klassiek, een podium voor kids en een podium voor blues en jazz.

De grootste naam op het programma, Milli Vanilli, brak eind jaren tachtig door met hits als 'Girl You Know It's True.' Van het Duits-Franse duo, later omstreden omdat het de hits niet zelf zou hebben ingezongen, is een lid in 1998 overleden aan een overdosis.

Fab Morgan, het overgebleven bandlid, komt dit weekeinde naar Capelle.