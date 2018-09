Natascha Kooijman uit Capelle a/d IJssel vroeg ons: Waarom heeft een mens dwangneuroses?

Antwoord:

Sommigen veronderstellen een erfelijke aanleiding, omdat soms meerdere mensen in een familie er last van hebben.Ook een droeve gebeurtenis kan hebben geleid tot een dwangstoornis, dan gaat het over een onverwerkte emotie zoals het onverwacht overlijden van een geliefd persoon. Andere oorzaken zijn bv. eenzaamheid, een oorlogssituatie, een traumatische gebeurtenis, enz.

Meestal wordt de oorzaak niet ontdekt.





