Waarom is er verschil in de benaming van 2e functionarissen? adjunct-directeur?

Wil Naaijen vraagt op Facebook: Waarom is er verschil in de benaming van 2e functionarissen zoals, loco-burgemeester en vice-president, adjunct-directeur en plv. Directeur. Het gaat steeds over mensen net onder de hoogste in rang maar de benaming wijkt onderling af.



Antwoord:

Vice: Latijn: in plaats van Bij een lagere rang gebruikt men vaak vice-. Bij personen is het voorvoegsel vice- veel gebruikelijker dan sub-

Loco- betekent plaatsvervangend en kan als voorvoegsel uitsluitend samen met burgemeester en secretaris. Plaatsvervangend: hetzelfde als loco maar dan voor alle andere functies

adjunct: toegevoegd functionaris, helper en vervanger.

Veel verschil is er niet maar het zit ‘m in de nuance.

