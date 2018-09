Deel dit artikel:











Wat mag een nieuwe Nederlandse premier allemaal veranderen in het torentje? Het Torentje

Marijke van der Groef vraagt op Facebook: Wat mag een nieuwe Nederlandse premier allemaal veranderen in het torentje? En moet dat ook gewoon personeel doen of mogen normale verhuizers wel in het torentje?

Antwoord:

Het Torentje is niets anders dan een werkkamer voor de president, En nog niet eens zo lang. Pas sinds Lubbers. De zittende president zal er weinig aan veranderen maar het is mogelijk om een persoonlijk accent te geven. Zo stelde Balkenende zijn verzameling modelautootjes ten toon.

Er zijn geen regels gevonden over wat ze wel of niet mogen veranderen. En ook niet over wie dat mag uitvoeren.

Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.