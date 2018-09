Deel dit artikel:











Rotterdamse Bergweg niet onveiliger geworden Foto: archief.

Het jaarlijkse verkeersongevallen op de Bergweg in Rotterdam-Noord is sinds 2014 gedaald. In 2014 gebeurde er nog 46 ongevallen, dit jaar tot nu toe 22. Dat schrijft wethouder Judith Bokhove aan de gemeenteraad.

Op 31 juli werd een voetganger geschept door een automobilist op de Bergweg. De voetganger raakte ernstig gewond en overleed later aan zijn verwondingen. Dat was het tweede dodelijke ongeval sinds 2014 op de Bergweg, schrijft Bokhove. VVD en PvdA wilden daarna van Bokhove weten of de verkeersveiligheid is afgenomen op de Bergweg. Dat is volgens de wethouder niet zo. Raadsleden Van Groningen (VVD) en Tak (PvdA) pleiten voor een stevige aanpak van hardrijders op de 'racebaan Bergweg'. Volgens Bokhove valt het aantal hardrijders mee. "Uit een recente snelheidsmeting blijkt dat 85 procent van de automobilisten de maximum snelheid van 50 km niet heeft overtreden." Wel is op verzoek de politie besloten om de verkeerslichten ook 's nachts weer aan te zetten op de Bergweg.