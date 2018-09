Deel dit artikel:











Wat is de oorzaak dat de zon elke dag later ondergaat in Egypte? Zonsondergang

Adrie van der Hoek uit Zwartewaal vroeg ons: Wat is de oorzaak dat de zon elke dag later ondergaat in Egypte?

Antwoord:

In Hurghada ( Egypte) is op 24 december de dag 3 uur en 26 minuten korter dan op 21 juni 2016. Bij ons ( in Rotterdam) is dat 8 uur uur en 58 minuten. Het gaat dan ook veel langzamer en minder zichtbaar dan bij ons. Dat heeft met de ligging op de aarde te maken. Hurghada ligt veel dichter bij de evenaar dan Rotterdam, maar wel op het noordelijk halfrond.

