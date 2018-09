Camiel Slabbekoorn vroeg ons: Waarom wordt basterdsuiker hard?

Antwoord:

Basterdsuiker is erg gevoelig voor temperatuurwisselingen en luchtvochtigheid. Door vocht toe te voegen zoals een stukje appel, vers brood, of er een vochtige theedoek over te leggen, wordt de basterdsuiker weer soepel en kneedbaar.

