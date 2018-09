Deel dit artikel:











Waarom zit er op sportvliegtuigjes en helikopters op de voorruit een lintje geplakt? Helikopter

Jopie vroeg ons via de chat: Waarom zit er op sportvliegtuigjes en helikopters op de voorruit een lintje geplakt? Het is ongeveer 15 cm lang en is aan het wapperen. Ook op lijnvliegtuigen

Antwoord:

Het is waarschijnlijk een luchtstroom lintje. Zo kan de piloot zien wat de luchtstroom is (of die geen problemen gaat veroorzaken) en of hij/zij ergens rekening mee moet houden.

