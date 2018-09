Peter van Die vroeg ons: Hoe komt het dat behangrollen altijd 53 centimeter breed zijn?

Antwoord:

Die Europese, of Engelse maat moeten we hebben. Er bestaat een Engelse advertentie uit 1700 van het Blue Paper warehouse waarin er rollen worden aangeboden van een halve el breed. Een Engelse el is in die tijd ongeveer 45 inch en dat zou zo rond de 114 cm kunnen zijn. Nu waren in die tijd de maten nogal variabel… Toch gaat men er vanuit dat de halve el de basis is van de maat van de behangrol: 21 inch ofwel 53 cm.





