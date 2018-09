Van Bronckhorst: 'Jørgensen gewoon bij de selectie zondag'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst blikte vrijdag vooruit op de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, van aanstaande zondag. Bij Feyenoord is alleen Ridgeciano Haps niet beschikbaar voor het duel met de Domstedelingen. Spits Nicolai Jørgensen trainde vrijdag gewoon weer mee, maar de Deen zit zondag in ieder geval nog op de bank.

Voor Van Bronckhorst is de wedstrijd tegen FC Utrecht meteen een weerzien met Dick Advocaat, die zijn debuut maakt als trainer van Utrecht. "Mijn verleden met hem is voor iedereen wel duidelijk", begint Van Bronckhorst. "We hebben geregeld contact, maar voor nu zijn we gewoon rivalen."

"Het blijft een wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht, niet tussen Van Bronckhorst en Advocaat", gaat hij verder. "Ik verwacht zondag een ander FC Utrecht, het is een team met kwaliteit. We weten wat ons te wachten staat, wij gaan uit van eigen kracht."

De trainer van Feyenoord ging ook nog even in op de situatie van middenvelders Yassin Ayoub en Tonny Vilhena. "Hij heeft in de voorbereiding wat fysieke problemen gehad, maar hij kan iets extra's brengen voor de ploeg. Ik kijk elke wedstrijd wat ik nodig heb en ben blij dat hij bij ons speelt. Vilhena heeft een paar keer voor een transfer gestaan, maar is nu gewoon speler van Feyenoord. Het zijn allebei linkspoten, maar Ayoub is wel een ander type. Dat hoeft elkaar dus niet te bijten", besluit Van Bronckhorst.