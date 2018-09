SGP-voorzitter geeft wachtgeld vanaf nu 'aan de gemeenschap'

Peter Zevenbergen, de nieuwe voorzitter van de SGP, gaat vanaf nu zijn wachtgeld teruggeven aan de gemeenschap. Dat heeft zijn partij vrijdag bekendgemaakt.

Deze week ontstond er opnieuw ophef over de wachtgeldregeling van Zevenbergen. Sinds 2006 krijgt hij een aanvulling op zijn salaris, omdat het inkomen in zijn nieuwe functie lager is. Toen stopte hij na twaalf jaar als wethouder van de gemeente Alblasserdam. Daarna ging Zevenbergen aan de slag bij het Rotterdamse Wartburg College.

Oud-burgemeester Bert Blase had vier jaar geleden al geprobeerd om Zevenbergen op andere gedachten te brengen.

Hoewel het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dat Zevenbergen terecht aanspraak maakt op het wachtgeld, vindt het bestuur van de SGP "dat aan de kwestie óók andere aspecten zitten".

Overleg

Donderdagavond is er in Alblasserdam overleg geweest tussen de lokale SGP, burgemeester Paans, Zevenbergen en het hoofdbestuur van de partij. Daar is besloten dat Zevenbergen per direct het volledige bedrag wat hem tot 2021 maandelijks als wachtgeld wordt uitgekeerd, ten dienste stelt aan de gemeenschap. Waar het geld precies naartoe gaat is niet bekendgemaakt.

Met de regeling voorkomt Zevenbergen dat hij het ontvangen wachtgeld terug moet betalen. Als de voorzitter had afgezien van het wachtgeld, had hij het totale bedrag van 2006 moeten teruggeven.