SGP-voorzitter geeft wachtgeld vanaf nu 'aan gemeenschap'

SGP-voorzitter Peter Zevenbergen gaat vanaf nu zijn wachtgeld teruggeven aan de ,,gemeenschap." Dat heeft de SGP vrijdag bekendgemaakt. Deze week ontstond er onrust over de wachtgeldregeling van Zevenbergen. Sinds 2006 krijgt hij een aanvulling op zijn salaris toen hij na twaalf jaar stopte als wethouder van de gemeente Alblasserdam.

Hoewel het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dat Zevenbergen terecht aanspraak maakt op het wachtgeld, vindt het bestuur van de SGP ,,dat aan deze kwestie óók andere aspecten zitten."

Donderdagavond is er overleg geweest tussen SGP Alblasserdam, de burgemeester van die plaats, Zevenbergen en het hoofdbestuur van de partij. Daar is besloten dat Zevenbergen per direct het volledige bedrag wat hem maandelijks als wachtgeld wordt uitgekeerd, ten dienste stelt aan de gemeenschap.