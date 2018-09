Anja van Muiden uit Voorne-Putten vroeg ons: Waarom noemen wij in Rotterdam een lekkerbekje een speciaaltje, wat is er zo speciaal aan dan?

Antwoord:

Een lekkerbekje wordt gemaakt van verschillende soorten vis of alleen heek en een speciaaltje wordt alleen gemaakt van kabeljauw. Dat is ook de reden waarom het een speciaaltje wordt genoemd. Zij kon niet bevestigen of het een typisch Rotterdamse benaming is.





