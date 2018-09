Meneer Groeneveld uit Vreewijk vroeg ons: Waar komt de uitdrukking "als je het over de duivel hebt" vandaan?

Antwoord:

Het is een behoorlijk oud gezegde dat ver terug te vinden is in verschillende variaties en talen. Er zijn ontzettend veel uitdrukkingen met de duivel. Ze komen allemaal voort uit het geloof.





Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.