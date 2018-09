Deel dit artikel:











Waarom knikken we omhoog met ons hoofd als we iemand kennen? vraagje

Rene Vermeulen vroeg ons op Facebook: Wat ik mij al een tijdje afvraag is, waarom knikken we omhoog met hoofd als we iemand kennen en als we iemand groeten die we niet kennen dan knikken we omlaag, waarom in hemelsnaam?

Antwoord:

Een knik kan een woordeloze groet zijn, een afgesproken signaal of een teken van instemming. Dat laatste is niet in elk land zo. In Bulgarije en India betekent een knik juist “Nee”. Maar het gaat hier om het verschil tussen omhoog knikken en omlaag. Het omlaag knikken hangt mogelijk samen met de buiging, waarmee onderwerping, eerbied en ook instemming tot uitdrukking wordt gebracht. Dus het laten zien aan een vreemde dat we geen kwaad in de zin hebben en erkennen dat je elkaar gezien hebt. Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.