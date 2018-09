Deel dit artikel:











Waarom zeggen ze in het Engels Jack als ze de boer in het kaartspel bedoelen? Kaarten

Onze voormalige producente Jaimie Willebrands is met een heerlijke reis bezig. Ze is nu in Thailand en voegde vanuit daar een vraag toe over de boer. Waarom zeggen ze in het Engels Jack als ze de boer in het kaartspel bedoelen?

Antwoord:

De kaart wordt ook wel zot of jantje genoemd. En jantje lijkt wel heel erg op Jack.

