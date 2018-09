'S avonds laat zijn er afwijkende vluchten boven de stad. Wat zijn dit voor vluchten?

Dirk van der Vis uit Rotterdam Ommoord vroeg ons: (Heeft al eerder deze vraag gesteld maar het antwoord nog niet kunnen horen)'S avonds laat zijn er afwijkende vluchten boven de stad. Grote toestellen met knipperlichten die laag over de stad richting Schiedam vliegen met tussenpozen van een half uur of 3 kwartier. Wat zijn dat voor vluchten?

Antwoord:

Wanneer het vluchten uit het oosten betreft en landingsbaan (06) vanuit het zuiden op Rotterdam The Hague Airport in gebruik is zullen deze vluchten doorgaans vanuit richting Moordrecht, min of meer over Rotterdam-Zuid, naar Spijkenisse vliegen. Daar wordt een rechterbocht gemaakt, richting Hellevoetsluis, om de eindnadering te onderscheppen. Om te gaan landen moeten vliegtuigen in een rechte lijn voor de baan komen. Boven de stad zullen deze vluchten meestal op 3000 voet vliegen (ongeveer 1000 m hoogte).





