Zaterdag is Chris Natuurlijk in het Park

Rotterdamse Parkenmaand

September is Rotterdamse Parkenmaand. Wim Pijbes heeft plannen om Hét Park, ook wel park bij de Euromast genoemd, het mooiste van Europa te maken.

Rotterdammers in het Groen

Zaterdag begint op TV Rijnmond de nieuwe serie Rotterdammers in het Groen, waarin Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam vooral de mens in het groen in de stad opzoekt.

Boek over Piet Hein

Wetenschapsjournalist en schrijver Simon Rozendaal kijkt vanuit zijn raam in Rotterdam-Delfshaven op het standbeeld van Piet Hein. Hij werkt aan een boek over de zeeheld die we allemaal kennen van het liedje De zilvervloot.

