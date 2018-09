Deel dit artikel:











Maak ik in die korte tijd alle fases van slapen tot dromen door en is hier een verklaring voor? Wekker

Sanne Wessels vroeg ons: Ik laat m’n wekker altijd een paar keer snoozen. Tussen elke wekker zit dan precies 9 minuten. Ik herinner mijn dromen nooit, behalve in de ochtend. Na elke wekker val ik weer in slaap, heb ik een droom en word ik weer wakker van de volgende wekker. Maak ik in die korte tijd alle fases van slapen tot dromen door en is hier een verklaring voor? Dit zou ik graag willen weten.

Antwoord:

Je slaap bestaat uit cycli van vijf fasen, die zich per nacht vier tot zes keer herhalen. Wanneer je snoozet, maak je in de korte periode tussen de ene wekker en de volgende niet steeds opnieuw alle slaapfases door. Je blijft in een lichte, droomslaap hangen. Waarom je alleen ‘s ochtends je dromen herinnert heeft er met name mee te maken dat je hersenen door de onderbreking van de wekker tijd hebben om de informatie te verwerken en op te slaan. Dat is ‘s nachts vaak niet mogelijk omdat de ene slaapfase in de andere overgaat. Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.