Tonny Vilhena: 'Fijn als een trainer mij kan opfokken' Tonny Vilhena

Tonny Vilhena is al jaren een vaste waarde bij Feyenoord en gaat vaak voorop in de strijd. Het is iets wat uit hemzelf komt, maar wat ook door zijn trainers kan worden aangewakkerd.

Vilhena spreekt daarover met RTV Rijnmond, in de vooruitblik op de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Die club heeft met Dick Advocaat een nieuwe trainer. Een oude bekende van Feyenoord én Vilhena. "Met zijn ervaring heeft hij destijds heel veel overgebracht op ons," blikt Vilhena terug op de maanden in 2016 dat Advocaat als adviseur van Van Bronckhorst bij Feyenoord rondliep. "We hebben veel geleerd in die periode. Ik persoonlijk? Bij het Nederlands elftal heb ik hem ook meegemaakt. Hij weet hoe ik ben, hij houdt er wel van om mij op te fokken." Niet alleen Advocaat was een trainer die Vilhena kon prikkelen, ook met Giovanni van Bronckhorst heeft de middenvelder een soortgelijke klik. "Ja, van Bronckhorst doet dat ook. En dat hoeft dan niet altijd met woorden, een blik is soms ook voldoende," zegt Vilhena. Bekijk hierboven het interview met Tonny Vilhena, die ook ingaat op de vraag hoe concreet een eventueel vertrek bij Feyenoord voor hem is geweest.