Twittercop Wilco Berenschot verlaat Rotterdam

Wijkagent Wilco Berenschot vertrekt uit Rotterdam. Hij gaat werken onder de vlag van de nationale politie. Berenschot zal zijn kennis van het toepassen van sociale media landelijk inzetten.

"Ik val straks onder de afdeling strategie", legt Berenschot uit. "Ik ga politiemensen helpen om via sociale media met mensen in contact te komen. Ook zal ik bijvoorbeeld helpen bij probleemwijken. Dan mag ik de situatie ook daar door mijn bril bekijken."

Berenschot begon in 2010 met de collega's Hans Hoekman, Arnoud Grootenboer, Manou Khatib en Wout Videler op Twitter. Daar was in eerste instantie niet iedereen bij de politie blij mee, omdat politienieuws eerder dan via de officiële kanalen op straat lag.

De wijkagent in Delfshaven zocht daarna op andere manieren het contact met de burger. Met het 'trimschouwen' ging hij hardlopend met bewoners de buurt door. Berenschot introduceerde het mobiele wijktafeltje en het popupbureau. Ook ging hij een tijdje dagelijks zijn boterham bij buurtbewoners thuis opeten.

Na vijftien jaar Rotterdam-West zal hij het zonder zijn buurtbewoners moeten doen. "Rotterdammers zijn zo lekker recht voor hun raap. En dan maakt het niet uit waar ze vandaan komen. Iedereen zegt binnen de kortste keren waar het op staat. Dat ga ik zeker missen."

Het afscheid is op 3 oktober.