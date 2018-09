Het Park in Chris Natuurlijk van 22 september

De plannen om van Het Park het mooiste van Europa te maken, de monumentale bomen in Het Park en Rotterdammers in het Groen in Chris Natuurlijk van 22 september

September is Parkenmaand in Rotterdam en dan kun je Het Park, beter bekend als het park bij de Euromast, niet overslaan.

Monumentale bomen

Het mooiste park van Europa

Koos Leidelmeijer neemt Chris Natuurlijk mee langs bijzondere monumentale bomen uit Het Park, sommige van die bomen zijn meer dan honderd jaar oud. In de Parkenmaand geeft hij een excursie door dit prachtige stadspark.Een prachtig stadspark, dat is dit Rijksmonument zeker wel. Maar het kan beter. Nu is er volgens Wim Pijbes, directeur van de stichting Droom en Da ad, nog te veel asfalt in het Park. En er is meer dat niet klopt: "Zichtlijnen zijn verdwenen, de lantarenpalen maken een rommelige indruk, lelijke verbodsborden zijn niet nodig als je het park beter inricht en ook de ingangen van het park moeten beter herkenbaar zijn." vindt Pijbes. Met zijn Stichting Droom en Daad en met partijen als de gemeente en bewoners, wil Pijbes het Park tot het mooiste van Europa maken. In Chris Natuurlijk vertelt hij over zijn plannen.

Kees Moeliker in het groen

Zaterdag 22 september begint op TV Rijnmond de nieuwe serie Rotterdammers in het Groen , waarin Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam vooral de mens in het groen in de stad opzoekt. Het gaat dus niet over de halsbandparkiet of de sperwer. Maar waarom neemt onze vogelaar en bioloog tóch altijd zijn verrekijker mee? Dat vertelt hij in Chris Natuurlijk al wandelend in Het Park.

Luister zaterdag 22 september naar een nieuwe aflevering van Chris Natuurlijk. Vanaf 08:00 uur op Radio Rijnmond.