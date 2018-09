Rotterdams festival Djemaa el Fna gaat alleen zaterdag door

Het Rotterdamse festival Djemaa el Fna gaat vrijdagavond en zondag niet door. Alleen zaterdag kunnen bezoekers er terecht. De storm van vrijdagochtend heeft flink huisgehouden op het terrein in het Museumpark. Tenten en kramen zijn omgewaaid. Zondag wordt ook slecht weer afgegeven.

De organisatie heeft tachtig ondernemers en enkele particulieren moeten afbellen. De teleurstelling is groot. Zo heeft Alsham Delights het hele jaar uitgekeken naar dit festival. "We waren er vorig jaar ook, en het is altijd heel gezellig", zegt een medewerker.

Ook de financiële klap komt hard aan. Voor kleine ondernemers zoals BBQ Byciclette en Esa's Nacho's kan dat in de duizenden euro's lopen.

Het eten dat al voorbereid is en niet kan worden bewaard tot zaterdag, moet worden weggegooid of gedoneerd. Een medewerker van Claudia's Delight laat weten dat het eten wordt gedoneerd aan de kerk. Nylah's Toko probeert zoveel mogelijk te verkopen op Facebook.

Het festival in het Museumpark stond eigenlijk drie dagen gepland. De organisatie heeft vrijdagmiddag besloten behalve de vrijdag ook de zondag af te lassen.

Een ander festival, Swan Market, is ook al afgelast. Dat zou zondagmiddag op de Parklaan plaatsvinden. Het grote festival Rotterdamse Kost in het Kralingse Bos gaat voorlopig gewoon door.

"Alles staat verankerd", laat organisator Brendo Festen van Rotterdamse Kost vanaf het festivalterrein weten. ''We werken met zeecontainers. Die staan een stuk steviger dan gewone kramen en tenten. Tot windkracht 6 gaat dat prima. Zoals het er nu naar uitziet hoeven we dus niet vooraf de stekker eruit te trekken. Maar we houden het weer continu in de gaten.''