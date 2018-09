Tweetal aangehouden voor zware mishandeling in Rotterdam-Charlois

De politie heeft een man en een vrouw aangehouden voor een zware mishandeling in Rotterdam-Charlois. Vorige week werd een man met zwaar oogletsel en een verbrijzeld strottenhoofd het ziekenhuis binnen gebracht.

Het slachtoffer, een 41-jarige man uit Rotterdam, was kort daarna niet meer aanspreekbaar. De politie denkt dat er aan de mishandeling een ruzie vooraf was gegaan. Waarschijnlijk werd ook de fiets van het slachtoffer meegenomen. De man is inmiddels buiten levensgevaar.

De twee verdachten zijn een vrouw van 27 en een man van 44 zonder vaste woon- of verblijfplaats.