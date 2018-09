Volg Sparta en FC Dordrecht live op Radio Rijnmond

Deel dit artikel:











Het is vanavond tijd voor speelronde 6 in de Keukenkampioen Divisie en daarin komen Sparta en FC Dordrecht om 20.00 uur in actie. Sparta gaat op bezoek bij TOP Oss en FC Dordrecht speelt uit tegen MVV Maastricht. RTV Rijnmond reist uiteraard mee.

De sportuitzending op 93.4 fm begint om 19.00 en wordt vanuit het stadion van TOP Oss gepresenteerd door Dennis Kranenburg. Vanaf 20.00 uur verzorgt hij ook het commentaar van de wedstrijd. Sjoerd de Vos is afgereisd naar het verre Maastricht voor de live updates van FC Dordrecht. Sparta is bezig aan een goede serie. Na een 2-1 nederlaag bij FC Twente in de eerste speelronde, won het vervolgens de andere vier wedstrijden zonder maar één tegengoal te incasseren. De start van FC Dordrecht is moeizaam. Alleen thuis tegen Helmond Sport werd er een punt gepakt. Daarna waren Jong Ajax, NEC, Telstar en FC Twente te sterk.