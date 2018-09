Theo Arkesteijn vroeg ons: Worden wilde ganzen ook gecontroleerd op de vogelgriep? Kun je die veilig eten of loop je kans op infectie? En hoe worden die ganzen dan gecontroleerd?

Antwoord:

Supermarktketen Marqt zegt dat jagers, voordat ze schieten, kijken of een gans gezond is, maar ik betwijfel of je dat kunt zien. In omgevingen waar vogelgriep geconstateerd is, heerst ook een jachtverbod, maar vrije, vliegende beesten blijven niet binnen één regio.





