Deel dit artikel:











Waar is dat geld gebleven? Orkaan

Meneer Groeneveld vroeg ons: Er is in 2010 met de aardbeving 420 miljoen euro ingezameld voor Haïti... Nu is er daar weer een ramp met orkaan Matthew met heel veel doden...waar is dat geld gebleven?

Antwoord:

Er werd 111 miljoen Euro opgehaald niet 420 miljoen Een groot deel van het geld werd uitgegeven aan de bouw of het herstel van huizen. Bijna 20 procent van het geld is uitgegeven aan aanleg en onderhoud van drinkwatervoorzieningen en toiletten.

Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.