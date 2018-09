Deel dit artikel:











Wat gebeurt er met al die hooirollen langs de wegen? hooibaal

Ed Dewaerheijt uit Hoogvliet vroeg ons: Vorige week werd de vraag gesteld of het zin heeft om je adem in te houden als je als voetganger of fietser voorbij wordt gereden door een ronkende vrachtauto. Lijkt me inderdaad niet gezond om die uitlaatgassen in te ademen. Dat bracht me op de volgende vraag: Langs de wegen worden de bermen gemaaid en naderhand worden er grote hooirollen van gemaakt. Wat gebeurt er met al die hooi?Als het als veevoer wordt gebruikt dan krijgen die dieren toch de vervuiling van al dat verkeer binnen? Het zijn niet alleen de neergeslagen uitlaatgassen maar ook bijv. rubberdeeltjes (zie ook discussie kunstgrasvelden) pekel in de winter, olie etc.

Antwoord:

Bermhooi wordt in het algemeen afgevoerd naar de stort, want het is niet geschikt als veevoer. Dat komt niet alleen door verontreiniging van het verkeer, maar ook door het in bermen veel voorkomende St Jacobskruid dat giftig is voor mens en dier.

