Deel dit artikel:











Wat is er zo specifiek aan het licht, of de lichtval in Nederland, waardoor de kunstschilders zo enthousiast raken? vraagje

Petra Metaal vroeg ons: Wat is er zo specifiek aan het licht, of de lichtval in Nederland, waardoor de kunstschilders zo enthousiast raken? *Petra schildert zelf ook en ziet persoonlijk niets bijzonders aan het Nederlandse licht *

Antwoord:

Volgens de film Hollands licht is het eigenlijk een mythe en die ontstond in de 19e eeuw. Vanaf ongeveer 1850 werd Nederland steeds intensiever bezocht door tal van buitenlandse schilders en schrijvers om de beroemde 17de-eeuwse schilderijen én het typische Hollandse landschap met eigen ogen te zien. Hoe verschillend de waarnemingen ook waren, juist dankzij al die verschillende beschrijvingen ontstond de mythe van het Hollandse licht.

De documentaire kunt u vinden op de 4e verdieping van de bibliotheek

Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.