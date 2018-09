Deel dit artikel:











Vraag over het tractorrijbewijs? tractor

Vraag: Kunt u voor mij eens uitzoeken wat er in de laatste 10 jaar beslist is over rijbewijsbezitters die ineens zonder ook maar 1 les of een praktijkexamen het tractorrijbewijs erbij hebben gekregen? Waarom doen ze dat nu ineens bij iedereen?En ook wil ik weten wie dit verzonnen heeft, is het de ANWB, Veilig Verkeer Nederland, de Land- en Tuinbouw Organisatie, de politie misschien wel?

Antwoord:

Sinds 1 juli 2015 is het rijbewijs uitgebreid met een categorie T. Dit is ingevoerd omdat er te veel ongelukken gebeurde op de openbare weg met tractoren. Nu moeten bestuurders van tractoren in plaats van een trekkercertificaat een gewoon rijbewijs halen om de kennis te hebben van de regels op openbare wegen.

Sinds 1 juli 2015 wordt categorie T automatisch bijgeschreven bij de volgende verlenging van uw Nederlandse rijbewijs. Als een tractor op eigen wegen of akker rijdt is het niet verplicht.

