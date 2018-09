Taco van den Velde in FC Rijnmond: 'Je merkt dat er een berusting is die niet bij een topclub hoort'

Taco van den Velde, hoofdredacteur van Voetbal International, vindt dat Feyenoord-trainer Giovanni van Bronkhorst zich met het wisselbeleid tegen AZ te makkelijk neer heeft gelegd met een punt. ''Je merkt dat er een berusting is die niet bij een topclub hoort,'' zei hij in FC Rijnmond

Naast Van den Velde ontving presentator Etienne Verhoeff ook Feyenoord-watcher Dennis van Eersel en analist Geert den Ouden in de regionale voetbaltalkshow.

In de uitzending werd er ook veel aandacht besteed aan Dick Advocaat. De coach die vorig jaar degradeerde met Sparta is deze week begonnen aan zijn nieuwe klus bij FC Utrecht. Hierover was ook een reportage te zien in de uitzending. Het aantrekken van Mounir El Hamdaoui door Excelsior passeerde eveneens de revue.

In de bovenstaande video is FC Rijnmond met Taco van den Velde, Dennis van Eersel en Geert den Ouden volledig te bekijken.