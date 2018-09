Doelpuntloos gelijkspel Sparta bij TOP Oss

Sparta heeft de uitwedstrijd bij TOP Oss niet weten te winnen. Het werd 0-0 in Noord-Brabant. Daarmee heeft Sparta voor de vijfde keer op rij geen doelpunt hoeven incasseren.

Het was geen vermakelijk duel in Oss. Sparta hield het achterin goed dicht en was aanvallend niet bij machte om voor veel gevaar te zorgen. De grootste kans was in de eerste helft voor de Brabanders. Bryan Smeets schoof de bal net naast.

Na rust was er weer een goede kans voor Smeets. Dit keer kwam hij niet optimaal uit met zijn passen en knalde hij met links naast. Uit een vrije trap kwam Sparta bijna op 0-1. Een strakke bal van Mohamed Rayhi werd knap gepakt door de keeper.

Opstelling Sparta

Kortsmit, Saksela (46. Dabo), Vriends, Wuytens, Auassar, Drenthe, Harroui, Duarte (82. Alhaft), Spierings, Veldwijk (68. Dervisoglu), Rayhi.