Turnster Thorsdottir kan het WK uit haar hoofd zetten.

Turnster Eythora Thorsdottir komt niet meer in aanmerking voor het WK dat eind oktober gehouden wordt in Doha in Qatar. Omdat de Rotterdams IJslandse al een tijdje kampt met een handblessure, neemt bondscoach Gerben Wiersma haar niet mee in het traject richting het toernooi.

Vandaag was er een interne kwalificatiewedstrijd en daaruit heeft Wiersma zeven turners gekozen die binnenkort een wedstrijd turnen in België. Thorsdottir liep de blessure eind juli op tijdens de laatste training in aanloop van het EK in Glasgow.