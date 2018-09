Dames Excelsior-Barendrecht winnen ook hun tweede duel

De dames van Excelsior-Barendrecht hebben ook de tweede wedstrijd in de eredivisie gewonnen. Na de 2-0 overwinning op ADO was de ploeg van Richard Mank nu met 5-1 te sterk voor Achilles'29.

Al na ruim een half uur spelen had Excelsior-Barendrecht op de Bongerd al een 3-0 voorsprong te pakken. Sherallin Henriquez maakte er twee en tussendoor pikte ook Nidia Bos een doelpunt mee. Vlak voor rust werd het uit een vrije trap 3-1.

Kort na de pauze maakte Henriquez haar derde van de avond waardoor het 4-1 werd. Of dat nog niet genoeg was, werd het in de blessuretijd ook nog 5-1 via Sharona Versluis.