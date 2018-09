Deel dit artikel:











Spartanen in Oss: 'Onze harten huilen' Minuut stilte en witte ballonnen bij TOP Oss - Sparta - Foto: ANP

Voorafgaande aan de voetbalwedstrijd TOP Oss tegen Sparta was het een minuut stil in het stadion. Spelers en supporters stonden stil bij de slachtoffers en nabestaanden van het treinongeluk in Oss donderdagochtend.

Veel supporters waren in het zwart naar het stadion gekomen. Supporters van TOP Oss lieten witte ballonnen op en ontstaken fakkels tijdens de minuut stilte. De spelers van Sparta speelden met zwarte rouwbanden om en een aantal Rotterdamse supporters rolden achter het doel een spandoek uit met de tekst: 'Onze harten huilen, sterkte Oss'. Het spandoek kreeg applaus van de Ossenaren, die 'Sparta bedankt' zongen. TOP Oss-voorzitter Peter Bijveld sprak een aantal woorden voor de wedstrijd en bedankte de supporters voor hun medeleven: "Oss is stil, maar ook Rotterdam is stil." Donderdagochtend kwamen vier kinderen uit Oss om het leven, toen een elektrische bolderkar door kapotte remmen een spooroverweg op reed en werd aangereden door een trein.