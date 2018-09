Kunst van Corneille uit talloze huiskamers in Schiedams museum

Zonder dat ze het beseffen, hebben veel mensen een Corneille in huis. Een litho, een stropdas of sokken, pennen of prenten. Er is een enorme hoeveelheid voorwerpen met een ontwerp van Corneille op de markt gebracht. Maar ook zijn kunstwerken zijn wijd verspreid. Het Stedelijk Museum Schiedam brengt er vele tientallen bij elkaar.

Het is de eerste overzichtstentoonstelling in 20 jaar tijd van Cobraschilder Corneille. "Het Stedelijk heeft zelf een hele mooie collectie van zijn schilderijen", zegt directeur Deirdre Carasso. "Maar we hebben ze ook van andere musea uit heel Europa geleend en van particulieren."

Hoger doel

Om te achterhalen welke particulieren schilderijen van Corneille in bezit hebben, was veel onderzoek nodig. Het betekende ook veel huisbezoeken om de kunstwerken te bekijken en mensen te vragen om ze uit te lenen. "We betalen er niets voor", zegt Carasso. "Ze doen dat voor het hogere doel, omdat ze graag hun liefde voor de kunst willen delen met alle Nederlanders."

Naast zijn schilderijen is ook Afrikaanse kunst te zien, die de Nederlandse schilder verzamelde en die hem ook inspireerde. Directeur Carasso: "Het leuke is dat je in het museum kan zien hoe Corneille tot zijn werk is gekomen en hoe hij zich heeft ontwikkeld."

Vrouwen en vogels

De in 2010 overleden schilder beeldde vaak vrouwen en vogels af. "Die vogels zie je door zijn hele carrière heen verschijnen", zegt Deirdre Carasso. "In zijn voege werken zie je de vogel als een soort fabelwezen. Maar in zijn latere werk zijn de vrouw en de vogel altijd in een soort sensueel spel verwikkeld en dan staat de vogel voor de mannelijke begeerte." Toevallig is Corneille in het Frans het woord voor kraai.

De expositie 'Corneille, zijn wereld' opent zaterdag officieel, maar dan wordt een kleine stormloop verwacht. Wie de kleurrijke schilderijen rustig wil bekijken, heeft nog alle tijd. De tentoonstelling is tot 3 februari 2019 te bekijken.