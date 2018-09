FC Dordrecht verliest voor de vijfde keer op rij

Deel dit artikel:











FC Dordrecht heeft voor de vijfde keer op rij verloren in de Keukenkampioen Divisie. In Maastricht was MVV met 2-1. Omran Haydary maakte in de blessuretijd de aansluitingstreffer.

In een weinig vermakelijke wedstrijd hadden de Limburgers een licht overwicht zonder hele grote kansen te creëren. Met nog een kwartier spelen in de tweede helft veroorzaakte Maarten Peijenburg een strafschop door Anthony van der Hurk te vloeren binnen de zestien. Joeri Schroijen faalde niet. De Belg Tuur Houben leek het duel kort voor tijd op slot te gooien door de 2-0 te maken. Invaller Omran Haydary maakte het in de blessuretijd nog even spannend, maar verder kwamen de Schapenkoppen niet. Scoreverloop

74' 1-0 Schroijen (strafschop)

87' 2-0 Houben

90+1 2-1 Haydary

Janssen; Stankov, Breedijk, Monstma, Ormonde-Ottewill; Kok (84' Schets), Peijnenburg, Timmermans; Mourgos (72' Maletic), Cijntje (81' Haydary), Zamouri.

