Voor één dag miniparkjes op lege parkeerplekken in Rotterdam

Het was vrijdag voor sommige Rotterdamse automobilisten extra zoeken naar een lege parkeerplek. Voor het vijfde jaar was het Park(ing) Day. Iedereen mag op die dag lege parkeerplekken omtoveren tot kleine stadsparkjes.

Kunstenaars en ondernemers namen het voortouw, maar in principe mocht iedereen een lege pakeerplek claimen. Eén van de hotspots is de Witte de Withstraat. "Er zijn thema's zoals sport, kunst en cultuur en vergroening", zegt organisator Salko Hofman. "Het gaat meer om de bewustwording: zo kan de straat er ook uit zien als die een stuk groener is."

Wethouder Kathmann kijkt met het evenement vooral naar de toekomst. "De Rotterdammer kan nu nadenken over wat we in de toekomst met die lege parkeerplekken moeten. Want het duurt niet lang meer en dan wonen er 40 duizend Rotterdammers extra in de binnenstad. Als we allemaal in de auto gaan zitten, dat gaat hem natuurlijk niet worden."