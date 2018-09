Deel dit artikel:











HC Rotterdam thuis te sterk voor Klein-Zwitserland Hockeyclub Rotterdam

In een volledige speelronde op vrijdagavond in de hoofdklasse hebben de mannen van Hockeyclub Rotterdam thuis gewonnen van Klein Zwitserland. De ploeg van Albert Kees Manenschijn was met 2-0 te sterk voor de Hagenaars.

In kwart één opende Tristan Algera de score door een strafcorner te benutten. Albert Beltran verdubbelde de score in kwart twee. In de tweede helft moesten de twee ploegen nog even van het veld wegens onweer boven de stad.