Vijf lichtgewonden na botsing tussen drie auto's in Rotterdam-Zuid Foto: MediaTV

Bij een aanrijding tussen drie auto's op het Spoorweghavenplein in de wijk Kop van Zuid-Entrepot in Rotterdam-Zuid zijn vijf personen lichtgewond geraakt. Een aantal van hen is met mogelijk nekletsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog onduidelijk hoe de aanrijding in een zijstraatje van de Laan op Zuid kon gebeuren. De schade aan de drie auto's viel mee. Ze waren achterop elkaar gebotst. De achterste auto had de meeste schade, maar de inzittenden daarvan bleven ongedeerd. In de voorste en achterste auto zaten twee personen, in de middelste drie. Inzittenden van de voorste twee auto's gaven aan last van hun nek te hebben.