Fraser: 'De passie en beleving was nul' Henk Fraser na TOP Oss - Sparta

Sparta-trainer Henk Fraser was niet te spreken over het optreden van zijn ploeg in de uitwedstrijd bij TOP Oss. De Rotterdammers kwamen niet verder dan 0-0. ''De passie en beleving was nul.''

''Welke afspraken je ook maakt en wat je kwaliteiten ook zijn, als je geen vuile meters maakt, ga je niks creëren,'' vervolgt de oefenmeester. Twintig minuten voor het einde haalde hij Lars Veldwijk naar de kant. ''Je moet iets anders gaan doen want zeventig minuten lang werkte het niet. Dan moet je een keuze maken.'' Fraser vond ook dat de tragische gebeurtenissen van donderdag in Oss een grote invloed hadden op de wedstrijd. ''Dan is een slechte wedstrijd begrijpelijk.'' In de video hierboven is het hele interview van verslaggever Dennis Kranenburg met Henk Fraser te zien.