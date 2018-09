Vreewijkse straat tijdelijk omgedoopt ter ere van schrijver Fabeltjeskrant

De Valkeniersweg in Rotterdam-Vreewijk werd vrijdagmiddag tijdelijk omgedoopt tot de Leen Valkenierweg, naar de schrijver van de legendarische figuren uit de Fabeltjeskrant. Tuindorp Vreewijk was de bakermat van de populaire kinderserie. De schrijver kwam er vandaan en veel personages zijn gebaseerd op zijn wijkgenoten en vrienden.

"Op nummer elf woonde Dries Rood, de hoeder van het groen in de wijk. Die is blijven wonen in het huis van zijn ouders. Hij is twee jaar geleden overleden", vertelt Vreewijker Peter de Klerk vrijdagmiddag aan zijn omstanders tijdens een tour door de wijk.

Eikenboom

Dries Rood begroef toen hij zes jaar was een eikeltje achterin zijn tuin, zo vertelt De Klerk aan de groep Fabeltjeskrantfans. "En daar staat nu dus een joekel van een eikenboom." Veel van zijn toehoorders zijn geboren in Vreewijk.

De Klerk is samensteller van de tentoonstelling Fabeltjesland, die binnenkort te bezoeken is in LP2.

Het eindpunt van de tour is de Valkeniersweg, nu voor een tijdje dus de Leen Valkenierweg.