Open dag bij Rotterdams Asielzoekerscentrum Het AZC aan de Edo Bergsmaweg in Rotterdam-Beverwaard

Het Rotterdamse Asielzoekerscentrum opent vanmiddag de deuren vanwege een open dag. Bezoekers krijgen in het AZC in de Beverwaard een kop koffie en tekst en uitleg over alles wat er gebeurt.

Mensen krijgen de mogelijkheid om met asielzoekers een gesprek te voeren. Ook kun je er Arabische les volgen en zijn er hapjes uit verschillende landen. Het asielzoekerscentrum aan de Edo Bergsmaweg is in aigustus 2016 geopend op een voormalig sportterrein in de Beverwaard. Er is plek voor 600 bewoners. Uiterlijk in 2021 moet de locatie weer gesloten worden. In totaal openen zaterdag zo'n 40 asielzoekerscentra de deuren. In onze regio gaat het alleen om Rotterdam. De open dag is van 13.00 tot 16.00 uur.