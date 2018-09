Deel dit artikel:











Politiek010: Mbo wil meer geld voor techniekonderwijs Stadhuis Rotterdam - Foto : Leanne Gerritsen

In de miljoenennota van het kabinet stond deze week extra geld voor onderwijs gereserveerd, maar het mbo gaat er vrijwel niet op vooruit. Ook het techniekonderwijs niet, terwijl technisch personeel juist nu keihard nodig is. Dat is te zien in de nieuwe Politiek010.

Op het Techniek College in Rotterdam hebben ze met spoed nieuwe apparatuur nodig. "Wij werken hier met machines die voor een groot deel zijn aangeschaft met geld uit het Marshallplan", zegt techniekdocent Cees Zuithoff. "Die zijn dus 65 jaar oud, pensioengerechtigd." "Dat zijn dus spullen uit de tijd dat dieren nog konden spreken", reageert bestuursvoorzitter van Zadkine Philippe Raets. "En dat is niet fout, want onze studenten kunnen hierop de basis leren." Extra geld voor techniek De overheid steekt extra geld in techniekonderwijs op het vmbo, maar niet in het mbo. "Dat is een gemiste kans", zegt Zuithoff. "Er is een schreeuwend tekort aan technisch opgeleide mbo'ers." De overheid steekt extra geld in techniekonderwijs op het vmbo, maar niet in het mbo. "Dat is een gemiste kans", zegt Zuithoff. "Er is een schreeuwend tekort aan technisch opgeleide mbo'ers." "Juist nu de energietransitie wordt ingezet moeten we onze jongeren opleiden voor de toekomst en dat moet met de nieuwste spullen, die ze ook bij bedrijven gaan vinden", zegt Raets. "Nu zit er een verschil tussen de apparatuur op school en op het werk, zegt Raats. "Willen wij die sprong gaan maken dan is er de komende vier jaar 10 miljoen per jaar nodig." Raets gaat daarover in gesprek met de minister. Verder in de uitzending aandacht voor Prinsjesdag en de hobby van PvdA-raadslid Narsingh Balwantsingh: cricket.