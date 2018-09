Drama in Papendrecht: twee kinderen en twee volwassenen omgekomen

In een woning aan de Cremerstraat in Papendrecht zijn zaterdagochtend vier doden aangetroffen. Het gaat om twee volwassenen van 32 jaar oud en twee kinderen van 4 en 6 jaar oud. In de woning was een brand, maar het is niet duidelijk of ze daarbij om het leven zijn gekomen. De politie vermoedt dat er sprake is van een familiedrama.

De brandweer vond de vier lichamen op de benedenverdieping. Wat zich binnen precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. "Alle opties worden open gehouden", zegt een woordvoerder. "Is de brand aangestoken of niet of is er sprake van een familiedrama. Het onderzoek is in volle gang."

De woningbrand ontstond aan het einde van de ochtend. Er kwam zwarte rook uit een van de rijtjeshuizen.

Voor de omwonenden is slachtofferhulp geregeld.

Om 16:00 uur is er een persconferentie met meer informatie over het drama in Papendrecht. Omwonenden zijn eerder al bijgepraat.