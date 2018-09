Deel dit artikel:











Burgemeester Papendrecht over drama met vier doden: 'Dit is verschrikkelijk' Burgemeester Aart-Jan Moerkerke

"Dit is verschrikkelijk. Dit zijn incidenten die je als burgemeester niet hoopt mee te maken, maar helaas gebeurt het wel." Dat zegt burgemeester Aart-Jan Moerkerke in een eerste reactie op de woningbrand in zijn gemeente tegen RTV Rijnmond. In een huis aan de Cremerstraat werden bij een brand twee kinderen van 4 en 6 en twee volwassenen dood aangetroffen.

"In eerste instantie gaat je zorg naar bewoners, die er voor een deel getuige van zijn geweest en het hebben zien gebeuren. Mijn gedachten zijn ook bij de familie van de slachtoffers, want dit zijn verschrikkelijk dingen", zegt hij hoorbaar geëmotioneerd. Moerkerke is momenteel onderweg naar een besloten bijeenkomst waar hij zal praten met de buurtbewoners. "Ik ga de mensen daar bijpraten en ik hoop ze gerust te stellen." Later deze zaterdag gaat hij waarschijnlijk ook ter plekke kijken. "Ik ben er nog niet geweest, want ik wilde eerst de hulpverleners hun werk laten doen." Ook de hulpverleners ter plaatse waren zeer aangeslagen. Lees ook: Papendrecht: een huilende agent en een buurt in shock Lees ook: Drama in Papendrecht: twee kinderen en twee volwassenen omgekomen Mogelijk komt er rond 16.00 uur vanmiddag meer nieuws naar buiten over de gang van zaken in het huis aan de Cremerstraat. De gemeente Papendrecht belegt dan namelijk een persconferentie op het gemeentehuis.